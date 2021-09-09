"Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса - Броды". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
Как отмечают авторы публикации в Bloomberg, в Израиле, который ранее был лидером в борьбе с пандемией коронавируса путем вакцинации, переживает новый всплеск заболеваемости COVID-19, передает Доктор Питер.
Генеральный директор казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром орбитального корабля "Буран", заявил, что не намерен давать согласие на вывоз челнока в Россию, об этом он написал в Facebook.
Стив Хоуи, известный широкому кругу зрителей по роли бармена Кевина из сериала Showtime "Бесстыдники", получил одну из главных ролей в пилоте драмы CBS "Правдивая ложь", основанной на одноименном фильме 1994 года Об этом сообщает издание Variety.