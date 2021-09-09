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«Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии

Белорусский "Белнефтехим" приостановил до 13 сентября прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.
Smotrim.ru
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки российской нефти на белорусские НПЗ и транзит в Европу.
Smotrim.ru
Трубопровод проходит через Самарскую область, Брянск, а также Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Газета.Ru
Отвечая на вопрос, чья нефть прокачивается, Тищенко сообщил, что азербайджанская.
РИА Новости

С чего всё началось

«Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии
"Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса - Броды". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
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