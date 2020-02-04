Общество

ПрофильПрофиль«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти

Готовящуюся встречу с белорусами подтвердил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, пишет «Интерфакс». «Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках», – заявил он.
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Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

ТАССвчера в 23:33

Что случилось этой ночью: вторник, 4 февраля

Интерфаксвчера в 23:56

В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

RT на русскомвчера в 23:59

Нур-Султан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

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Власти Казахстана рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

REGNUM00:46

Казахстан готовит встречи с ресурсодержателями по экспорту нефти в Белоруссию

Газета.Ru00:35

Казахстан готов продавать нефть Белоруссии, но не транспортировать

Красная весна01:10
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Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
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В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК вчера в 12:14
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Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
МИР 24 03:26
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Происшествия

Брошенных в Шереметьево мальчиков устроили в детсад и школу

Отец бросил двух своих малолетних сыновей — одному мальчику девять лет, а другому шесть — в аэропорту Шереметьево 26 января.
Телеканал 360° 02 февраля в 23:31
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Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
Naked Science вчера в 01:35
Общество

Владислав Радимов обвинил Василия Уткина в сливе информации

Главный тренер «Зенита-2», выступающего в ПФЛ, Владислав Радимов, ответил Василию Уткину.
Евро-футбол.ру вчера в 19:18
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Авто

Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры

Кроссовер KIA Sorento нового поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые заметили без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 22:59
Общество

На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
РИА Новости 02:46
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Культура

Такого не покажут по ТВ: голая Дарья Мороз против ожившей Гурченко

Собеседник 02:03
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

Росстат: в 2019 году экономика России выросла на 1,3%

Росстат оценил рост ВВП России за 2019 год в 1,3%. Показатель совпал с официальным прогнозом Минэкономики, хотя само ведомство оценило рост в 1,4%. В 2018 году ВВП увеличился на 2,3%.
Коммерсантъ вчера в 08:59
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
РБК вчера в 09:44
Хоккей

Гретцки: «Овечкин не промахивается по воротам»

Легендарный форвард Уэйн Гретцки, являющийся рекордсменом по количеству голов в НХЛ, поделился мнением об игре российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Sport.ru 02:59
Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
RT на русском вчера в 18:21
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
REGNUM 00:28
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Lenta.ru 03:11
Гаджеты

Ryzen Threadripper 3990X от AMD появился в тесте Geekbench 5

Согласно результатам теста Geekbench 5 новый CPU от AMD – Threadripper модели 3990X, который обладает 64 ядрами и за который компания просит примерно 4 тысячи долларов США, не смог обойти в мультиядерном тесте даже своего младшего брата – модель Threadripper 3970X.
Faktom 02 февраля в 10:40
Общество

Число жертв коронавируса возросло

Число жертв коронавируса возросло и достигло 414 человек.
Lenta.ru вчера в 18:15
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Приемные родители до смерти забили мальчика в Екатеринбурге

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Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Аргументы недели 02:57
Происшествия

В центре Киева застрелен известный пластический хирург

Жертвой киллера, которого разыскивают в Киеве и близлежащих регионах, оказался переехавший из Донецка в 2014-м году пластический и эстетический хирург Андрей Сотник - эксперт GEP DMK International и руководитель клиники DMK Ukraine.
Московский Комсомолец вчера в 13:39
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Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.
REGNUM 03:13
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском вчера в 00:16
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Нурлан Аскарович Ногаев
Казахский политик
Государственный деятель Казахстана, министр энергетики Республики Казахстан.
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