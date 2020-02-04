Общество

ПрофильПрофиль«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти

Готовящуюся встречу с белорусами подтвердил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, пишет «Интерфакс». «Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках», – заявил он.
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Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

ТАСС03 февраля в 23:33

Представители «Белнефтехима» будут договариваться о поставках нефти с Казахстаном

Интерфакс03 февраля в 23:34

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RT на русском03 февраля в 23:59

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Московский Комсомолецвчера в 00:24

Власти Казахстана рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

REGNUMвчера в 00:46

Казахстан готовит встречи с ресурсодержателями по экспорту нефти в Белоруссию

Газета.Ruвчера в 00:35

Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти

Lenta.ruвчера в 03:43
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

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Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД

Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США

Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
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«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

"Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
ТАСС 10:55
Транспорт

В России предложили ограничить использование шин с шипами

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
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Оформивший за 4 минуты 24 секунды самый быстрый в своей карьере хет-трик Александр Овечкин стал главным героем домашнего матча, в котором его клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Лос-Анджелес Кингс» со счетом 4:2. Капитан столичной команды забросил шайбы в ворота соперника на 54-й, 56-й и 59-й минутах встречи, после которой вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.
Коммерсантъ 01:34
Общество

В Петербурге решили закрыть затворы дамбы из-за угрозы наводнения

РБК 13:25
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в скромном платье бренда Zara

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала платье от масс-маркет-бренда Zara.
Актуальные Новости 07:11
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Участница «Холостяка» с Тимура Батрутдиновым пришла на новый сезон шоу

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Помпео: Украина потеряла Крым навсегда

В ходе визита в Киев и встречи с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина потеряла Крым навсегда.
МонаВиста вчера в 15:32
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

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Здоровье

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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

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РБК 13:40
Здоровье

Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
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Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США

Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
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Футбол

РФС запретил московскому «Динамо» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому «Динамо» регистрировать новичков за нарушения при расторжении соглашения с форвардом Рамилем Шейдаевым.
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Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru вчера в 05:28
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
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Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации

«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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