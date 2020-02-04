Готовящуюся встречу с белорусами подтвердил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, пишет «Интерфакс». «Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках», – заявил он.

«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Наука В Томске создан рекордно яркий лазер видимого диапазона Физикам из Томска удалось улучшить работу лазерной системы THL-100 (Terawatt Hybrid Laser), которая сможет создавать импульсы видимого диапазона с мощностью около 100 ТВт.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить её внешние данные В свою очередь, поклонники артистки принялись активно комментировать снимок, расхваливая внешние данные Анфисы Чеховой и призывая не обращать внимания на завистников.

Экономика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Экономика Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.