Общество

ПрофильПрофиль«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти

Готовящуюся встречу с белорусами подтвердил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, пишет «Интерфакс». «Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках», – заявил он.
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Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

ТАСС03 февраля в 23:33

Представители «Белнефтехима» будут договариваться о поставках нефти с Казахстаном

Интерфакс03 февраля в 23:34

В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

RT на русском03 февраля в 23:59

Нур-Султан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

Московский Комсомолецвчера в 00:24

Власти Казахстана рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

REGNUMвчера в 00:46

Казахстан готовит встречи с ресурсодержателями по экспорту нефти в Белоруссию

Газета.Ruвчера в 00:35

Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти

Lenta.ruвчера в 03:43
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Футбол

WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Известия 15:26
Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 16:32
Экономика

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
РИА Новости 08:29
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Политика

ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Взгляд.ру вчера в 11:12
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Футбол

Московский «Арарат» исключен из второго дивизиона чемпионата России

Московский "Арарат" исключен из второго дивизиона чемпионата России, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 11:12
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 12:13
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня вчера в 10:41
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Кино

Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Церемония вручения Американской киноакадемией премии "Оскар" состоится в Голливуде 9 февраля.
Вести.Ru 11:00
Культура

В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Ревизор.ру 03 февраля в 12:30
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
РИА Новости 15:41
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

ТАСС вчера в 20:08
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

РИА Новости 13:42
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Мой Брянск вчера в 23:21
Культура

Мария Киселева: «Было сложно плюнуть в лицо Саше Лазареву»

StarHit.ru 13:00
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Происшествия

Мужчина зарезал малолетнего сына в Подмосковье и хотел убить жену

Газета.Ru 10:22
Футбол

Роналду поздравил себя с днем рождения

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил себя с днем рождения. 5 февраля португальскому форварду исполнилось 35 лет.
Газета.Ru 09:31
Наука

Озонирование сточных вод может привести к их отравлению

Ученые обнаружили, что озонирование и последующее хлорирование воды могут конвертировать следовые количества некоторых фармацевтических препаратов в сточных водах в галонитрометаны — опасные для человека соединения.
Индикатор 08:00
Шоу-бизнес

Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо

Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
News.ru 10:26
Хоккей

Сборная России U18 победила Швецию на Турнире пяти наций

Хоккеисты юниорской сборной России U18 победили команду Швеции в стартовом матче Турнира пяти наций в Чехии.
Sport24.ru 15:41
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 16:00
Баскетбол

Американские баскетболистки устроили массовую драку в конце матча

Газета.Ru 14:42
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Нурлан Аскарович Ногаев
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Государственный деятель Казахстана, министр энергетики Республики Казахстан.
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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