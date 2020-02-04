Готовящуюся встречу с белорусами подтвердил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, пишет «Интерфакс». «Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках», – заявил он.

«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти

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