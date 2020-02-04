Общество

ПрофильПрофиль«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти

Готовящуюся встречу с белорусами подтвердил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, пишет «Интерфакс». «Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках», – заявил он.
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Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

ТАСС03 февраля в 23:33

Представители «Белнефтехима» будут договариваться о поставках нефти с Казахстаном

Интерфакс03 февраля в 23:34

В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

RT на русском03 февраля в 23:59

Нур-Султан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

Московский Комсомолецвчера в 00:24

Власти Казахстана рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

REGNUMвчера в 00:46

Казахстан готовит встречи с ресурсодержателями по экспорту нефти в Белоруссию

Газета.Ruвчера в 00:35

Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти

Lenta.ruвчера в 03:43
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Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Политика

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
РБК 09:40
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть

Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
REGNUM вчера в 14:27
Авто

В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition

Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
SpeedMe вчера в 05:11
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 03 февраля в 08:38
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Общество

В Минздраве назвали сроки создания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на создание вакцины против коронавируса потребуется минимум восемь месяцев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:12
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Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»

Вести.Ru 07:40
Политика

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 4 февраля прекращены транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая.
Интерфакс 07:47
Политика

Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках

Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
ТАСС 09:32
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Гаджеты

На Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что на Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны.
Piter.tv 06:03
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Интернет

В Google признались в утечке личных видео пользователей

Компания Google призналась в утечке пользовательских личных данных из-за системной ошибки.
Радио Комсомольская правда 07:58
Кино

Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Пятый канал 05:59
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось

Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Газета.Ru 09:16
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Происшествия

У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
РИА Новости вчера в 19:41
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой

Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
Piter.tv вчера в 11:30
Экономика

Ильский НПЗ подключат к ветке магистральных нефтепроводов

Кубань 24 06:24
Армия и оружие

Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году

Криворучко добавил, что соотвествующие работы по созданию этих двигателей выполняются на предприятии «Кузнецов», и в минобороны надуются, что уже в текущем году будут изготовлены первые двигатели, которые в дальнейшем передадут на стенд для проведения предварительных испытаний.
Военное дело 09:17
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 09:30
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
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Государственный деятель Казахстана, министр энергетики Республики Казахстан.
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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