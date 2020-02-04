Общество
Профиль«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти
Готовящуюся встречу с белорусами подтвердил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, пишет «Интерфакс». «Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках», – заявил он.
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Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию
ТАСС03 февраля в 23:33
В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти
RT на русском03 февраля в 23:59
Нур-Султан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию
Московский Комсомолецвчера в 00:24
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