Общество

ПрофильПрофиль«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти

Готовящуюся встречу с белорусами подтвердил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, пишет «Интерфакс». «Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках», – заявил он.
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Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

ТАСС03 февраля в 23:33

Что случилось этой ночью: вторник, 4 февраля

Интерфакс03 февраля в 23:56

В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

RT на русском03 февраля в 23:59

Нур-Султан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

Московский Комсомолецвчера в 00:24

Власти Казахстана рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

REGNUMвчера в 00:46

Казахстан готовит встречи с ресурсодержателями по экспорту нефти в Белоруссию

Газета.Ruвчера в 00:35

Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти

Lenta.ruвчера в 03:43
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Политика

Сенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Российская газета 21:10
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

РИА Новости 12:05
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
РИА Новости 21:51
Экономика

В России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться до 25%.
Коммерсантъ 20:59
Политика

Помпео заявил об окончательной потере Крыма Украиной

Госсекретарь США Майк Помпео заявил об окончательной "потере Крыма" для Украины на встрече с активисткой Эминой Джапаровой.
Народные новости вчера в 15:56
Политика

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
РИА Новости 19:23
Происшествия

Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой

Прокуратура Приморья начала проверку инцидента в Уссурийске, где трехлетняя девочка и ее бабушка-опекун жили в помещении вместе с телятами и козлятами на ферме.
Известия 21:22
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03 февраля в 12:50
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Общество

Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе

Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Российская газета 12:07
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском 19:55
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Bimru.ru 10:41
Политика

Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в РФ

Украинское ракетное предприятие "Южмаш", которое занимается сборкой топливных баков для американских ракет Antares, подтвердило, что приобретает алюминий для их изготовления в России.
Газета.Ru 22:36
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в Башкирии в 2019 году

Названы самые распространённые виды рака в Башкирии среди заболевших граждан в 2019 году.
SterlitamakTime.ru 03:00
Происшествия

В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака

Российская газета 21:58
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Экономика

России удалось вернуть рекордную сумму долгов

По данным казначейства, которые привело издание, в 2019 году заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг были предоставлены 215 млрд рублей.
Рамблер 00:57
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Шоу-бизнес

Милла Йовович выложила фото новорожденной дочери

Актриса рассказала подписчикам о малышке Вечером прошедшего воскресенья стало известно, что звезда "Обители зла" Милла Йовович стала мамой в третий раз.
WomanHit.ru вчера в 02:33
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета 03 февраля в 16:01
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 06:52
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Культуромания 03 февраля в 15:26
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Армия и оружие

ПВО Сирии отбили ракетную атаку над Дамаском

Сирийские ПВО перехватили ракеты, летящие над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 22:15
Общество

Из-за коронавируса в России подорожают смартфоны

В ближайшее время в России могут вырасти цены на электронику. Причина удорожания напрямую связана с распространением коронавируса в Китае.
НТР 24 01:03
Политика

Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии

Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
РИА Новости 11:59
Происшествия

Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии

Раскрыты обстоятельства гибели четырех спецназовцев ФСБ России в Сирии.
Lenta.ru 03 февраля в 16:36
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Нурлан Аскарович Ногаев
Казахский политик
Государственный деятель Казахстана, министр энергетики Республики Казахстан.
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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