Энергетика

ИзвестияИзвестия«Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России без премии к цене

Отмечается, что покупка будет производиться по цене, исключающей премию поставщикам. «Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщается на сайте «Белнефтехима» в субботу, 4 января.
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«Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России без премии к цене

Известия07:13

«Белнефтехим» закупил первую партию нефти из РФ без премии к цене

РЕН ТВ07:12

Минск договорился о поставке первой партии нефти из России

Взгляд.ру07:11
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Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
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Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
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Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
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Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году

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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

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В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
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В США обрушился сайт призывной службы

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Центробанк разработает правила решения проблем с ипотечными каникулами

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Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
РЕН ТВ 06:35
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Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
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ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году

Стал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году.
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Спорт

Путин поручил кабмину помочь Свердловской области с Универсиадой-2023

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству оказать помощь властям Свердловской области при подготовке Всемирной летней универсиады 2023 года.
РБК 05:55
Авто

Продемонстрированы снимки обновленной генерации седана BMW 7 серии

«Шпионские» фотоснимки уже говорят о том, что BMW трудится над электрифицированной вариацией габаритного седана.
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Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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Доказано существование нового состояния материи

Согласно стандартной модели физики, глюоны являются субатомным клеем, который удерживает вместе 98% видимой материи Вселенной.
Популярная механика 04:00
Экономика

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится на 850 рублей, а пенсии по старости для неработающих проиндексируют на 6,6%.
RT на русском 31.12.19 в 21:58
Армия и оружие

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

Ветеран ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
РИА Новости 07:13
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Четыре человека погибли при пожаре на Ставрополье

Известия 01:00
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Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Сам Виктор Батурин заявил Forbes, что за Sarrio стоит «точно не A1», а его давний оппонент, с которым он знаком более десяти лет.
РБК 05:36
Наука

Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров

Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
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Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости вчера в 03:30
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
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СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru вчера в 12:50
Армия и оружие

В Иране заявили о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

Военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе в конце декабря анонсировало министерство обороны КНР.
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США не изменят стратегию по Ирану после убийства Сулеймани — Госдеп

В Госдепартаменте США рассказали, что стратегия американцев по отношению к Ирану после убийства генерала Касема Сулеймани не потерпит изменений.
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NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 01:51
Политика

Музыкальные площадки в США отменяют выступления российского саксофониста Игоря Бутмана

Саксофонист является гражданином России и США.
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Белнефтехим
Один из крупнейших промышленных комплексов Республики Беларусь, на его долю приходится свыше 30% промышленного производства страны. Концерн создан в апреле 1997 г. и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пуско-наладочных организаций.
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Столица Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым статусом, Город-герой. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Является ядром Минской агломерации. В Минске находится штаб-квартира СНГ. Десятый по численности населения город в Европе, пятый - после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ташкента на территории бывшего СССР и третий в ЕАЭС. Город расположен недалеко от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Площадь составляет 348,84 км², население - 1 992 685 человек без учёта пригородов.
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