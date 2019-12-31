Отмечается, что покупка будет производиться по цене, исключающей премию поставщикам. «Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщается на сайте «Белнефтехима» в субботу, 4 января.

«Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России без премии к цене

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