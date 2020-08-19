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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Власти Белоруссии начали пугать жителей дорогими нефтью и газом из России. О такой опасности в опубликованном в агентстве БЕЛТА материале рассказал помощник президента страны, доктор экономических наук Валерий Бельский.В источнике
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Live24

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Live2411:53
МонаВиста

В случае победы оппозиции в Белоруссии будет дорогой газ и нефть

МонаВиста10:32
Деловое.ТВ

Жителей Белоруссии пугают дорогими нефтью и газом из России

Деловое.ТВ09:53
News.ru

Жителей Белоруссии начали пугать дорогими нефтью и газом из РФ

News.ru09:58
Взгляд.ру

В Белоруссии объяснили опасность разрыва отношений с Россией

Взгляд.ру09:05
Smolnarod.ru

Белорусов пугают дорогими нефтью и газом из России

Smolnarod.ru08:49
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Lenta.ru08:14

Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того, как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко.
Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов
РБК11:22
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт12:58

Зенит — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Футболисты московского ЦСКА Никола Влашич и Адольфо Гайч выйдут в стартовом составе команды на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости11:49
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич - чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России "агрессивными и опасными для мира людьми", вешает на русский народ ярлык "народа-подлеца" и считает, что "Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей".
Газета.Ru11:47
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