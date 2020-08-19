Смотрите также

Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа

Массовое ДТП с участием семи машин в Волгограде попало на видео

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

ЦИК Белоруссии назвал сроки инаугурации Лукашенко

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Новый Kia Carnival выпустят на рынок РФ в 2021 году

Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде

Дочь Легкоступовой призналась, что муж матери ей угрожал

Двух человек задержали у Минского тракторного завода

«Яндекс» объединил такси и каршеринг в новом приложении «Яндекс Go»

Библиотеки Юга Москвы напомнили о подвиге Белки и Стрелки

Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу

В США высоко оценили смекалку подводников флота России в Арктике

Православные христиане отмечают Преображение Господне

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров

СК Белоруссии проведет проверку после гибели третьего участника протестов

NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей

Артемий Лебедев посчитал скульптуру «Родина-мать» уродской

Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли