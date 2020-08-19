На «Армии-2020» покажут российского «Тигра» без верха

В среду, 19 августа, стало известно о том, что на полях грядущего военно-технического форума «Армия-2020», который стартует на этой неделе, будет презентован новый представитель серии многоцелевых автомобилей «Тигр».