Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Власти Белоруссии начали пугать жителей дорогими нефтью и газом из России. О такой опасности в опубликованном в агентстве БЕЛТА материале рассказал помощник президента страны, доктор экономических наук Валерий Бельский.В источнике
Подробнее о событии
Smolnarod.ru

Белорусов запугивают дорогими нефтью и газом из России

Smolnarod.ru08:49
Деловое.ТВ

Жителей Белоруссии пугают дорогими нефтью и газом из России

Деловое.ТВ09:53
Взгляд.ру

В Белоруссии объяснили опасность разрыва отношений с Россией

Взгляд.ру09:05
News.ru

Жителей Белоруссии начали пугать дорогими нефтью и газом из РФ

News.ru09:58
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Lenta.ru08:14

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
314

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52

Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Москва, 19 августа 2020, 10:26 — REGNUM Главы крупнейших нефтяных компаний России направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на попытки Министерства финансов увеличить налоги на отрасль.
REGNUM03:26
925

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
237

На «Армии-2020» покажут российского «Тигра» без верха

В среду, 19 августа, стало известно о том, что на полях грядущего военно-технического форума «Армия-2020», который стартует на этой неделе, будет презентован новый представитель серии многоцелевых автомобилей «Тигр».
ГЛАС.RU09:46
1