В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.