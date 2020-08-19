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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Власти Белоруссии начали пугать жителей дорогими нефтью и газом из России. О такой опасности в опубликованном в агентстве БЕЛТА материале рассказал помощник президента страны, доктор экономических наук Валерий Бельский.В источнике
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МонаВиста

В случае победы оппозиции в Белоруссии будет дорогой газ и нефть

МонаВиста10:32
News.ru

Жителей Белоруссии начали пугать дорогими нефтью и газом из РФ

News.ru09:58
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Lenta.ru08:14
Взгляд.ру

В Белоруссии объяснили опасность разрыва отношений с Россией

Взгляд.ру09:05
Smolnarod.ru

Белорусов пугают дорогими нефтью и газом из России

Smolnarod.ru08:49
Деловое.ТВ

Жителей Белоруссии пугают дорогими нефтью и газом из России

Деловое.ТВ09:53

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
РИА Новости09:55
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того, как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко.
РБК11:22
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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