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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Власти Белоруссии начали пугать жителей дорогими нефтью и газом из России. О такой опасности в опубликованном в агентстве БЕЛТА материале рассказал помощник президента страны, доктор экономических наук Валерий Бельский.В источнике
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News.ru

Жителей Белоруссии начали пугать дорогими нефтью и газом из РФ

News.ru09:58
Деловое.ТВ

Жителей Белоруссии пугают дорогими нефтью и газом из России

Деловое.ТВ09:53
Smolnarod.ru

Белорусов запугивают дорогими нефтью и газом из России

Smolnarod.ru08:49
Взгляд.ру

В Белоруссии объяснили опасность разрыва отношений с Россией

Взгляд.ру09:05
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Lenta.ru08:14

В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов

Документ предполагает, что после 1 января 2021 года заново открыться смогут заведения в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах с площадью зала не менее 25 м. В конце августа законопроект планируют обсудить на заседании рабочей группы, пишет телеканал «78».
В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов
Известия06:36
23

Настя Каменских показала фигуру без одежды

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
ИнфоСМИвчера в 15:10
34

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Кремль заявил об отсутствии российских военных в Белоруссии

Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет.
Дмитрий Песков
Российский государственный деятель
Городовой07:29
42

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52