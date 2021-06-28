Издание "Украина.ру" провело беседу с немецким политологом Александром Раром на тему обращения Владимира Зеленского к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии, по поводу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.
По словам китайских инсайдеров, речь идет о первом в мире «камеропланшете» Mi Pad 6. Традиционно планшеты уступают смартфонам в плане камеры, но ситуация вскоре изменится: Mi Pad 6 может стать пионером на рынке мобильных компьютеров, получив объектив на уровне мировых флагманов.