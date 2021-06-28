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Экономика

Белоруссия анонсировала завершение интеграции с Россией

К 1 января 2022 года экономическая часть интеграции Белоруссии и России будет завершена. Об этом 28 июня в Москве заявил белорусский посол Владимир Семашко.В источнике

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Белоруссия анонсировала завершение интеграции с Россией

REGNUM08:52

Белоруссия захотела завершить интеграцию с Россией

Lenta.ru13:02

Белоруссия завершит экономическую интеграцию с Россией к концу года

Smotrim.ru09:22

Белоруссия захотела завершить интеграцию с Россией

Общественная служба новостей13:19

Посол Белоруссии заявил о скорой интеграции с Россией

News.ru08:38

Семашко рассказал, какой совместный план должны реализовать РФ и Белоруссия к 2022 году

NewInform08:29

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