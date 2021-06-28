Саленко раскритиковал Черчесова за отношение к своим подопечным

Экс-форвард киевского «Динамо» рассказал, что хорошо относился к Черчесову, когда они вместе выступали за сборную, но для тренера, по мнению Саленко, неприемлемы такие высказывания, как у Черчесова.