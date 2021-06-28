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Экономика

Белоруссия анонсировала завершение интеграции с Россией

К 1 января 2022 года экономическая часть интеграции Белоруссии и России будет завершена. Об этом 28 июня в Москве заявил белорусский посол Владимир Семашко.В источнике

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Белоруссия назвала дату завершения интеграции с Россией

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Царьградвчера в 14:32

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Евразия Dailyвчера в 06:09
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Три ребенка пропали на реке в Приморье

Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением трех детей на реке Уссури, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморью.
ТАСС21:25