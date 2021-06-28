«У меня суки, деньги, тачки» Почему вся Россия говорит о Моргенштерне и в чем секрет его успеха

«Лента.ру» рассказывает, почему вся Россия говорит о 23-летнем рэпере из Уфы, чем он прославился и в чем секрет его популярности.