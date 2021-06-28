REGNUMБелоруссия анонсировала завершение интеграции с РоссиейК 1 января 2022 года экономическая часть интеграции Белоруссии и России будет завершена. Об этом 28 июня в Москве заявил белорусский посол Владимир Семашко.В источникеVSE42.RUVSE42.RUЦарьградРоссийский ДиалогПодробнее о событииБелоруссия назвала дату завершения интеграции с РоссиейТВ Центрвчера в 14:35Белоруссия завершит экономическую интеграцию с Россией к концу годаSmotrim.ruвчера в 09:22Белоруссия захотела завершить интеграцию с РоссиейLenta.ruвчера в 13:02В Белоруссии назвали точную дату завершения интеграции с РоссиейЦарьградвчера в 14:32Белоруссия анонсировала завершение интеграции с РоссиейREGNUMвчера в 08:52Посол Белоруссии заявил о скорой интеграции с РоссиейNews.ruвчера в 08:38Посол Белоруссии в России заявил о новой стадии сотрудничества двух странЕвразия Dailyвчера в 06:09Показать ещёОценить195Поделиться