Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Белоруссия анонсировала завершение интеграции с Россией

К 1 января 2022 года экономическая часть интеграции Белоруссии и России будет завершена. Об этом 28 июня в Москве заявил белорусский посол Владимир Семашко.В источнике

Подробнее о событии

Белоруссия назвала дату завершения интеграции с Россией

ТВ Центрвчера в 14:35

В Белоруссии назвали точную дату завершения интеграции с Россией

Царьградвчера в 14:32

Белоруссия завершит экономическую интеграцию с Россией к концу года

Smotrim.ruвчера в 09:22

Белоруссия захотела завершить интеграцию с Россией

Lenta.ruвчера в 13:02

Белоруссия анонсировала завершение интеграции с Россией

REGNUMвчера в 08:52

Посол Белоруссии заявил о скорой интеграции с Россией

News.ruвчера в 08:38

Посол Белоруссии в России заявил о новой стадии сотрудничества двух стран

Евразия Dailyвчера в 06:09
Интересное

Samsung представила новую платформу для умных часов, созданную совместно с Google

Ожидается, что первые смарт-часы Galaxy Watch на базе новой платформы будут представлены в августе, в ходе мероприятия Galaxy Unpacked, на котором также будут показаны новейшие складные смартфоны Samsung.
3DNewsвчера в 14:28