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Экономика

Белоруссия анонсировала завершение интеграции с Россией

К 1 января 2022 года экономическая часть интеграции Белоруссии и России будет завершена. Об этом 28 июня в Москве заявил белорусский посол Владимир Семашко.В источнике

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Белоруссия анонсировала завершение интеграции с Россией

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Чехия потребовала от России компенсации ущерба из-за взрывов на складах во Врбетице

Власти Чехии потребовали от России компенсацию ущерба от взрывов на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году, в причастности к которым подозреваются российские спецслужбы.
Коммерсантъ11:20