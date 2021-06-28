REGNUMБелоруссия анонсировала завершение интеграции с РоссиейК 1 января 2022 года экономическая часть интеграции Белоруссии и России будет завершена. Об этом 28 июня в Москве заявил белорусский посол Владимир Семашко.В источникеЦарьградЦарьградРоссийский ДиалогПодробнее о событииБелоруссия анонсировала завершение интеграции с РоссиейREGNUM08:52В Белоруссии назвали точную дату завершения интеграции с РоссиейЦарьград14:32Белоруссия захотела завершить интеграцию с РоссиейLenta.ru13:02Белоруссия завершит экономическую интеграцию с Россией к концу годаSmotrim.ru09:22Белоруссия назвала дату завершения интеграции с РоссиейТВ Центр14:35Посол Белоруссии заявил о скорой интеграции с РоссиейNews.ru08:38Посол Белоруссии в России заявил о новой стадии сотрудничества двух странЕвразия Daily06:09Показать ещёОценить136Поделиться