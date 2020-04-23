с чего всё началось

До конца 2020 года Белоруссия намерена купить 100 тысяч тонн нефти с поставкой по трубопроводу из Польши. О том, что стороны договорились, сообщил РИА Новости источник в нефтяной сфере республики.

Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

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