Энергетика
Lenta.ruБелоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
До конца 2020 года Белоруссия намерена купить 100 тысяч тонн нефти с поставкой по трубопроводу из Польши. О том, что стороны договорились, сообщил РИА Новости источник в нефтяной сфере республики.
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с чего всё началось
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) 23 апреля сообщило, что установило тариф 8,58 белорусского рубля (около 264 российских рублей) за тонну без НДС на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ (Гомельская область).Коммерсантъ06:59
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