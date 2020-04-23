Энергетика
Lenta.ruБелоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
До конца 2020 года Белоруссия намерена купить 100 тысяч тонн нефти с поставкой по трубопроводу из Польши. О том, что стороны договорились, сообщил РИА Новости источник в нефтяной сфере республики.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Напомним, ранее министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.REGNUM06:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Комментарии
Кино
Вышел первый тизер сериала «Грозный»
Inc-news.ru 01:38
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
Футбол
УЕФА сохранил название Евро-2020 для турнира летом 2021 года
Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что после переноса проведения Евро-2020 на лето 2021 года турнир сохранит прежнее название.
Спорт-Экспресс 09:45
Происшествия
«Дым затмевает солнце»: под Киевом пылает лес
Rusvesna.su 10:17
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии
На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
Невские Новости вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
Происшествия
СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу
Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были поставлены в городскую больницу № 6 во Владимире.
РБК вчера в 09:34
Политика
Генпрокуратура усмотрела в юмористической публикации ТВК «„Отряды Путина“ против коронавируса» нарушение закона
ТВК в числе еще нескольких российских СМИ выложили видеоролик, в котором активистки пропагандистской организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации Covid-19, заявляя, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет.
ТВК 06:24
Наука
Российский ученый рассказал о безумных экспериментах китайцев с коронавирусом
Китайские ученые более 10 лет проводили безумные эксперименты с коронавирусом в лаборатории в Ухане.
Lenta.ru 11:41
Политика
Конституционный суд Молдавии приостановил соглашение о займе у России
Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил соглашение о займе у РФ в размере €200 млн, который оспорила парламентская оппозиция.
ТАСС 12:47
Происшествия
В Тамбовской области скончалась пациентка с коронавирусом
Тамбов, 23 апреля 2020, 19:44 — REGNUM Первая смерть пациента, заражённого коронавирусом, зарегистрирована в Тамбовской области, сообщил 23 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 12:44
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Общество
В Саратовской области возобновят работу магазины для садоводов
С завтрашнего дня В Саратовской области могут начать свою работу магазины категории садовых товаров и «все для дачи», постановление будет подписано уже сегодня.
Четвертая Власть 12:18
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Политика
Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости вчера в 02:33
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Верховный суд разъяснил применение штрафов за нарушение самоизоляции
Напомним, штрафы за нарушение режима самоизоляции составляют от 15 до 40 тысяч рублей, если его действия привели к заражению и смерти других людей, то наказание для физических лиц уже - до 300 тысяч рублей.
Комсомольская правда 21 апреля в 15:01
Игры
Исходный код CS:GO попал в открытый доступ
Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02