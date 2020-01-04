Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима». Как сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, документы оформляются на прокачку 133 тыс. тонн нефти на НПЗ «Нафтан».
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
РИА Новости07:14

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Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

Коммерсантъ07:40

Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти в Белоруссию

Газета.Ru07:38

Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

РИА Новости07:14

В Минске объявили об оформлении контракта на поставку нефти из России

RT на русском07:26

Минск договорился о поставке первой партии нефти из России по цене без премии

ТАСС07:22

Белоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России

Lenta.ru07:32

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

Известия07:13
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Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии нефти по цене без премии

КП - Беларусь08:07
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
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