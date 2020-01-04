Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

Белоруссия оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, которая исключает премию поставщикам, сообщила пресс-служба "Белнефтехим".
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
РИА Новости04 января в 07:14

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РИА Новости04 января в 07:14

СМИ узнали о просьбе Белоруссии к России поставить нефть от небольших компаний до новой сделки

Forbes04 января в 02:35
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:10, Ашберн

«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

КП - Беларусь04 января в 10:17
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Тела шести человек обнаружены на месте пожара в поселке Нестерово в Раменском районе Подмосковья - там рано утром во вторник загорелись бытовки на территории тепличного комплекса.
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