Энергетика
Lenta.ruБелоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России
Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим». «Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в компании.
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости04 января в 07:14
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Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о договоренности по поставкам нефти из России
Эхо Москвы04 января в 09:03
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«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?
КП - Беларусь04 января в 10:17
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