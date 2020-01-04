с чего всё началось

Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим». «Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в компании.

Белоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России

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