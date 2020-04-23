Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руБелоруссия договорилась о прокачке нефти из Польши

Белоруссия до конца года намерена начать прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, договоренность с Варшавой уже достигнута, сообщил источник в нефтяной сфере республики.
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с чего всё началось
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) 23 апреля сообщило
, что установило тариф 8,58 белорусского рубля (около 264 российских рублей) за тонну без НДС на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ (Гомельская область).
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