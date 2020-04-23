с чего всё началось

Белоруссия до конца года намерена начать прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, договоренность с Варшавой уже достигнута, сообщил источник в нефтяной сфере республики.

Белоруссия договорилась о прокачке нефти из Польши

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Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 697

Армия и оружие В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19 Сирийская армия разворачивает полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

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Общество Российский губернатор ответил на вопросы о поездках на дачу Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поработал оператором горячей линии МФЦ и ответил на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом. 17

Технологии Стартап из России привлек $50 млн от фонда с участием Цукерберга Платформа для удаленной работы команд Miro, основанная пермяком Андреем Хусидом, в апреле привлекла $50 млн от американского фонда ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси.

Здоровье В омском роддоме находятся 11 женщин с подозрением на коронавирус В свой день рождения, 23 апреля губернатор Александр Бурков вместе с главой регионального минздрава Ириной Солдатовой побывал в роддоме № 4. Здесь готовят 105 коек для пациентов с подозрением на коронавирус. 3

Гаджеты В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE Продажи iPhone SE второго поколения стартуют в пятницу в более чем 40 странах, включая Россию, где новинка будет стоить 39,9 тысячи рублей. 44

Гаджеты Huawei представила линейку камерофонов Nova 7 Компания Huawei анонсировала новую серию смартфонов Nova: Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE.

Экономика Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.

Технологии Созданы батареи с высокими ёмкостью и долговечностью Ячейки от Brighsun сохраняли 91% начальной ёмкости после 1700 полных циклов заряда-разряда током 2С (ток в два раза выше, чем значение номинальной ёмкости, выраженное в А•ч). Причём полная зарядка и полный разряд проводились за 30 минут. 1

Энергетика Потребители отказываются от сжиженного газа Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ. 23

Общество В Бурятии готовятся ослабить ограничительные меры Улан-Удэ, 23 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и местным предприятиям подготовиться к снижению ограничительных мер. 3