Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима». Как сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, документы оформляются на прокачку 133 тыс. тонн нефти на НПЗ «Нафтан».
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
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Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии нефти по цене без премии

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