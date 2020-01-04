Энергетика
КоммерсантъБелоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима». Как сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, документы оформляются на прокачку 133 тыс. тонн нефти на НПЗ «Нафтан».
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Армия и оружие
НАТО приостановила миссию в Ираке
Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
Политика
В США отменяют выступления Юрия Бутмана
Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Общество
WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона
Собеседники WSJ рассказали, что побег готовился в течение нескольких месяцев, а непосредственное участие в нем принял бывший американский «зеленый берет» Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, которая специализируется на вопросах безопасности.
Хоккей
Полуфинал МЧМ-2020 Россия — Швеция покажет Первый канал
Сегодня, 4 января, пройдет полуфинальный матч между сборными России и Швеции в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Политика
Пушков прокомментировал заявление Трампа о целях убийства Сулеймани
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что убийство генерала Касема Сулеймани являлось попыткой "не начать, а остановить войну".
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Политика
Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Армия и оружие
Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Армия и оружие
В ЛНР сбит ударный беспилотник ВСУ
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Наука
Вакцина от гриппа помогла бороться со злокачественными опухолями рака
Американские специалисты предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против опухолей.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Финансы
Рубль укрепился относительно доллара и евро
Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля. На 43 копейки до 69,04 рубля снизился курс евро.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа
Стоит отметить, что ранее Екатерина Колисниченко отмечала, что ее новый муж не намерен быть известным и не хочет выставлять свою жизнь на показ.
Общество
Дочь Кадырова открыла «Париж» в центре Грозного и разгневала горожан
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат открыла ресторан под названием «Париж» в центре Грозного и разгневала горожан.
Общество
Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией
Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
Политика
Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»
Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Политика
Пропущенный звонок Путина Трампу назвали фейком
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко назвал «фейком» заявление главы США Дональда Трампа о пропущенном звонке российского лидера Владимира Путина.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.