Энергетика
КоммерсантъБелоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима». Как сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, документы оформляются на прокачку 133 тыс. тонн нефти на НПЗ «Нафтан».
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", - говорится на сайте концерна.РИА Новости07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Экономика
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж электромобилей
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Гаджеты
Более 90% американцев покупают смартфоны Samsung или Apple
Согласно анализу рынка, проведенному Wave7 Research, Apple и Samsung контролируют более 90% рынка смартфонов в США.
Экономика
Раскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Политика
Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Армия и оружие
НАТО приостановил работу миссии в Ираке
Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Общество
WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона
Собеседники WSJ рассказали, что побег готовился в течение нескольких месяцев, а непосредственное участие в нем принял бывший американский «зеленый берет» Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, которая специализируется на вопросах безопасности.
Происшествия
Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург
Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".
Армия и оружие
ПЗРК «Верба» сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты
Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.
Общество
В Амстердаме начали собирать новый туристический налог
Муниципалитет Амстердама начал собирать новый налог на туристов в размере €3 с человека за день проживания в отеле с 1 января 2020 года.
Гаджеты
Компания Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey
Транснациональная корпорация Samsung Electronics уже в ближайшее время представит широкой публике линейку принципиально новых игровых мониторов с экранами QLED и разрешением Dual Quad, поддерживающим частоту обновления в 240 Гц.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах.
Теннис
Медведев и Хачанов обыграли Боллели и Лоренци на ATP Cup
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
Политика
Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде
Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Общество
ГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил РИА Новости, что количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав в 2020 году может значительно увеличиться.
Общество
В МЧС предупредили москвичей об ухудшении погоды
В Москве ожидается ухудшение погоды. Холодный атмосферный фронт принесет в столицу осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами до 15 м/с.
Происшествия
В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Футбол
Ибрагимович забил в первом же матче после возвращения в «Милан»
Форвард Златан Ибрагимович отличился в первом же поединке после возвращения в «Милан». Швед поразил ворота «Роденсе» в товарищеской встрече.
Футбол
Сульшер: «Ван Перси не имеет права критиковать мой тренерский стиль»
Думаю, он не имеет права критиковать мой тренерский стиль.