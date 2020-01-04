с чего всё началось

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима». Как сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, документы оформляются на прокачку 133 тыс. тонн нефти на НПЗ «Нафтан».

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

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