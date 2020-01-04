Энергетика
КоммерсантъБелоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима». Как сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, документы оформляются на прокачку 133 тыс. тонн нефти на НПЗ «Нафтан».
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика
СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака
Политика
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Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
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Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Энергетика
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Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров
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Общество
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Происшествия
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По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Общество
Названы профессии, представителей которых вскоре могут заменить роботы
Третья группа работ, которую смогут делать роботы, связана с верификацией и контролем (продавцы-кассиры, охранники, контролеры).
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Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
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Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Футбол
«Реал» разгромил «Хетафе» и стал лидером Ла Лиги
В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Реал» в гостях одержал победу над «Хетафе». Команда Зинедина Зидана забила три безответных мяча.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Хоккей
МЧМ-2020. Александр Романов: Мы играли как единый кулак, как семья!
Защитник молодежной сборной России Александр Романов прокомментировал победу команды в полуфинальном матче чемпионата мира.
Экономика
Дуров даст показания в Дубае о судьбе полученных в ходе ICO $1,7 млрд
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Шоу-бизнес
Константин Эрнст с беременной женой и детьми посетил шоу Татьяны Навки
Константин Эрнст с беременной женой и двумя детьми побывал на ледовом шоу Татьяны Навки.
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
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Энергетика
Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
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Футбол
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«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Политика
В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Сулеймани
Хоккей
Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было очень обидно
Наши отомстили голом в большинстве Шведы не знали, что делать Такой плотности и такой скорости шведы прежде здесь не встречали.
Политика
Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани
Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы Лавров выразил соболезнования в связи с убийством войсками США генерала КСИР Касема Сулемайни в Багдаде.