с чего всё началось

Отмечается, что покупка будет производиться по цене, исключающей премию поставщикам. «Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщается на сайте «Белнефтехима» в субботу, 4 января.

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

Хоккей Владимир Тарасенко тоже смотрел «не тот хоккей» К сожалению, Россия не смогла повторить золотой успех 9-летней давности, где Тарасенко играл одну из ведущих ролей (3-4 вместо тех счастливых 5-3).

Политика Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни» Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.

Происшествия В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Армия и оружие Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Политика Косачев прокомментировал отказ Трампа вывести войска из Ирака Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что слова главы США Дональда Трампа об отказе выводить американские вооруженные силы с территории Ирака – недвусмысленный сигнал для союзников, где присутствуют военные базы Штатов.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже Курс доллара к рублю поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 коп — до 62,27 руб. Курс евро вырос на 6,25 коп и достиг 69,37 руб. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 8,6 коп и составила 65,43 руб. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,3% и составила $70,18 за барр.

Происшествия Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский Дом творчества, задержали Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11:30 мск воскресенья в областном Доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.

Шоу-бизнес Ксения Собчак проводит новогодние каникулы в Куршевеле Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети Instagram делится с подписчиками снимками и видеороликами с отпуска, который проводит с мужем Константином Богомоловым, мамой Людмилой Нарусовой, а также трехлетним сыном Платоном в Куршевеле.