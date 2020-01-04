Энергетика
ИзвестияБелоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
Отмечается, что покупка будет производиться по цене, исключающей премию поставщикам. «Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщается на сайте «Белнефтехима» в субботу, 4 января.
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости04 января в 07:14
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Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти в Белоруссию
Газета.Ru04 января в 07:38
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«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?
КП - Беларусь04 января в 10:17
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