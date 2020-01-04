Энергетика

ВедомостиВедомостиБелоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

Белоруссии будут поставлены нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе. «Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», – говорится в сообщении.
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
РИА Новости04 января в 07:14

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Источник: поставки нефти в Белоруссию осуществят две российские компании

ТАСС04 января в 08:28

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Газета.Ru04 января в 07:38

Белоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России

Lenta.ru04 января в 07:32

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РБК04 января в 08:29

В Минске объявили об оформлении контракта на поставку нефти из России

RT на русском04 января в 07:26

Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

РИА Новости04 января в 07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:36, Ашберн

«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

КП - Беларусь04 января в 10:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
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