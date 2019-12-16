с чего всё началось

Белорусские власти заключили с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (примерно $500 млн). По данным Минфина Белоруссии, документ был подписан 16 декабря в Шанхае.

Белоруссия договорилась с Китаем о кредите в $500 млн

Политика Евросоюз продлил секторальные санкции против России Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года.

Политика Палата представителей США поддержала импичмент Трампа Палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Общество Путин пообещал достроить дорогу «Европа – Западный Китай» Международный транспортный маршрут "Европа – Западный Китай" наилучшим образом отразится на межгосударственном сотрудничестве, Россия обязательно достроит свой участок этого коридора, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна "Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.

Политика Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».

Спорт Колобков поддержал решение набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласился с санкциями WADA, отстранившего сборную России от крупных соревнований, в том числе олимпиад.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Политика Путин рассказал об убитом в Германии Зелимхане Хангошвили Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из немецкого издания Der Spiegel на пресс-конференции 19 декабря, рассказал об убитом в Германии гражданине Грузии Зелимхане Хангошвили.