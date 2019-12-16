Экономика

News.ruNews.ruБелоруссия договорилась с Китаем о кредите в $500 млн

Белорусские власти заключили с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (примерно $500 млн). По данным Минфина Белоруссии, документ был подписан 16 декабря в Шанхае.
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«16 декабря 2019 года в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 миллиарда китайских юаней», — сказано в сообщении на сайте
 Минфина Белоруссии.
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Телеканал 360°16 декабря в 02:46

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБК16 декабря в 02:31

Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита на сумму около $500 млн

ТАСС16 декабря в 01:47
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:38, Ашберн

Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

КП - Беларусь16 декабря в 07:46
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
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