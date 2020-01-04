Энергетика
Российская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Армия и оружие
ВВС США атаковали союзников Ирана на границе Ирака и Сирии
Самолеты ВВС США нанесли удар по союзным Ирану шиитским ополченцам на границе Ирака и Сирии.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Политика
Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака
В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана.
Футбол
«Интер» намерен продать игроков на € 150 млн
Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее € 150 млн.
Здоровье
В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией
В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Здоровье
Мобильная стоматология в Кировской области приняла более 900 пациентов
За 3 месяца более 900 жителей региона обратились за медпомощью в мобильную стоматологию.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
Общество
Поклонская предложила переименовать закон о домашнем насилии
Название «закон о домашнем насилии» выставляет семью «местом ужаса и постоянных побоев», поэтому его следует изменить на «закон об укреплении и сохранении семьи», заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».
Происшествия
Нападение в пригороде Парижа признано терактом
В субботу, 4 января, французская антитеррористическая прокуратура объявила, что занялась делом о нападении человека с ножом на прохожих в парке парижского пригорода Вильжюиф.
Экономика
В России изменились правила производства и реализации вина
Правила производства и реализации вина в России меняются.
Здоровье
Связь между курением и раком объяснили в Японии
Рак придаточных пазух носа является самым распространённым онкологическим заболеванием у заядлых курильщиков.
Здоровье
Эксперты рассказали, почему нельзя пить кофе с 8 и до 9 утра
Самое интересное, что высокая вероятность болезней сердца выявлена у людей, которые вообще не пили кофе.
Футбол
СМИ: «Челси» не сможет подписать Санчо и Вернера в январе
«Челси» не сможет подписать двух игроков атаки в зимнее трансферное окно.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Политика
Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру
Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
Хоккей
Самсонов стал первым вратарём в НХЛ, который выиграл 8 матчей кряду
"Каролина" потерпела домашнее поражение от "Вашингтона" в рамках регулярного чемпионата НХЛ 3:4. Первой звездой матча был признан 22-летний российский вратарь гостей Илья Самсонов, которому удалось отразить 38 бросков.
Хоккей
Брагин высказался о победе сборной России над Швецией
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
Хоккей
Мифтахов — о полуфинале со Швецией: никогда в жизни не испытывал таких эмоций
Никогда в жизни не испытывал таких эмоций.
Энергетика
«EastMed» может стать конкурентом «Турецкого потока»
Строительство нового газопровода «EastMed» сделает газовый рынок юга еще более конкурентным.
Футбол
Ибрагимович забил в первом же матче после возвращения в «Милан»
Форвард Златан Ибрагимович отличился в первом же поединке после возвращения в «Милан». Швед поразил ворота «Роденсе» в товарищеской встрече.
Армия и оружие
В Бундестаге назвали убийство Сулеймани нарушением международного права
Ранее при ударе США по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника.
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Технологии
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.