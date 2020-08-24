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РИА Новости
РИА Новости

Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО

Москва и Минск договорились о поставках в республику военной техники, рассказали в Минобороны Белоруссии.В источнике
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Российская газета

Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М

Российская газета11:17
РИА Новости

Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО

РИА Новости11:09
URA.Ru

На фоне протестов Беларусь купит у РФ бронетехнику и вертолеты

URA.Ru10:19
Коммерсантъ

Россия поставит Белоруссии системы ПВО, вертолеты и БТР

Коммерсантъ10:36
РБК

На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР

РБК10:33
RT на русском

Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО

RT на русском10:50
ТАСС

ВС Белоруссии подписали с концерном «Алмаз - Антей» план поставок ПВО до 2025 года

ТАСС09:53
КП - Беларусь

Два батальонных комплекта БТР и четыре вертолета: Россия и Беларусь заключили контракты на поставку военной техники

КП - Беларусь11:02

Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК12:40
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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