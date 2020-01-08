Политика
КоммерсантъБелоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии. Документ вступит в силу после одобрения в парламентах Белоруссии и ЕС — в первый день второго месяца после ратификации.
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Армия и оружие
Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США
В Twitter телеканала Press TV появилось видео ракетного удара, нанесенного по военной базе США "Айн-аль-Асад" на западе Ирака.
Здоровье
Уроженец Бурятии 17 лет лечит больных в Уганде
Алдар Борисов сетует на то, что жители Уганды больше доверяют колдунам, чем врачам На федеральном канале показали бурятского врача, практикующего в африканской стране На днях на канале "Россия 24" в специальном репортаже Максима Киселёва показали врача из Бурятии, 17 лет практикующего в Уганде.
Армия и оружие
КСИР перебрасывает своих военных в провинцию Идлиб
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Происшествия
Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Происшествия
Тело российского солдата обнаружили на рельсах
В городе Бикин Хабаровского края служащий по контракту военный погиб на рельсах железной дороги.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1 процента в сравнении с прошлым годом и составят 2,5 процента.
Армия и оружие
Трамп: ни один американец не пострадал при атаках Ирана
Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.
Кино
В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»
В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
В Тюмени сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену
«Один из сотрудников ДПС схватил за волосы, утащил за патрульную машину и начал избивать, пинать ногами, пытался запинать мой телефон в сугроб, при этом ещё два сотрудника продолжали избивать моего мужа», — повествует женщина о злоключениях.
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan.
Политика
Эксперты украинского Минобороны вылетели в Иран
В Тегеран вылетел самолет министерства обороны Украины с группой экспертов.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Хоккей