Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии. Документ вступит в силу после одобрения в парламентах Белоруссии и ЕС — в первый день второго месяца после ратификации.

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

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