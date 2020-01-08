Политика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии. Документ вступит в силу после одобрения в парламентах Белоруссии и ЕС — в первый день второго месяца после ратификации.
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Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима

РБК13:44

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Коммерсантъ10:06

Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима

Российская газета11:06

Белоруссия и ЕС взаимно упростили визовый режим

Московский Комсомолец10:55

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

REGNUM10:27

Евросоюз упростил получение виз для граждан Белоруссии

RT на русском12:01

Белорусам упростили получение «шенгена»

Телеканал 360°09:51
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Теперь уже точно: сегодня подпишут соглашение, по которому шенгенские визы для белорусов подешевеют до 35 евро

КП - Беларусь07:34
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