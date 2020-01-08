Политика
КоммерсантъБелоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии. Документ вступит в силу после одобрения в парламентах Белоруссии и ЕС — в первый день второго месяца после ратификации.
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Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Политика
Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Общество
Названы самые качественные российские товары
Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Космос
В созвездии Золотой Рыбы обнаружили землеподобную планету
В созвездии Золотой Рыбы обнаружена землеподобная планета, потенциально пригодная для жизни.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Политика
Польского посла вызвали в МИД Украины из-за заявлений о Бандере
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий вызван в МИД Украины из-за заявлений, которые он сделал по поводу Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Армия и оружие
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, — военный обозреватель «Новой газеты» Фельгенгауэр
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, - считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Космос
Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Политика
Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Армена Джигарханяна решила вернуться к нему из США
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова решила вернуться к нему, отказавшись от жизни в Америке.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Авто
Автопроизводитель Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Армия и оружие
Трамп: Пока я президент США, не позволю Ирану иметь ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу эскалации конфликта с Ираном.
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Армия и оружие
Боевиками было совершено нападение на военную базу США в Кении
Боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» было совершено нападение на военно-морскую базу Соединенных Штатов, расположенную на северном побережье Кении.