Правительство Белоруссии и ПАО "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе обеих сторон, размещенном российским газовым монополистом.

Белоруссия и Газпром договорились о ценах на газ в 2020 году

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