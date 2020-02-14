Энергетика
МонаВистаБелоруссия и Газпром договорились о ценах на газ в 2020 году
Правительство Белоруссии и ПАО "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе обеих сторон, размещенном российским газовым монополистом.
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«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году
ТАСС14 февраля в 06:38
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