Энергетика

МонаВистаМонаВистаБелоруссия и Газпром договорились о ценах на газ в 2020 году

Правительство Белоруссии и ПАО "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе обеих сторон, размещенном российским газовым монополистом.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБК14 февраля в 07:38

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАСС14 февраля в 06:38

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газета14 февраля в 06:24

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

РИА Новости14 февраля в 06:07

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ до 2021 года

Коммерсантъ14 февраля в 06:07

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Интерфакс14 февраля в 05:45

«Газпром» подписал с Минском протокол о ценах на поставки газа

Известия14 февраля в 06:26
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Происшествия

На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом

В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Вести.Ru 02:23
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
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В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК 14 февраля в 05:38
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 14 февраля в 16:07
Общество

Умер автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

ТАСС 03:04
Общество

В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане

Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».
REGNUM вчера в 07:12
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Экономика

Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития

Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Компания 14 февраля в 10:11
Происшествия

В Приморье автобус сбил амурского тигра

Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
РИА Новости вчера в 22:31
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

РБК вчера в 23:48
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

КМВ Новости 02:15
Общество

Канада эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess в Японии

REGNUM 00:29
Политика

План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
REGNUM 14 февраля в 19:25
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Общество

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Хоккей

Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Вести.Ru 14 февраля в 02:12
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Газета.Ru вчера в 17:18
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Футбол

Пляжный футбол. «Спартак» вышел в финал Клубного чемпионата мира

В полуфинале Клубного чемпионата мира по пляжному футболу московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:1. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве и завершится в воскресенье, 16 февраля.
Вести.Ru вчера в 14:15
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Происшествия

В Грузии нашли тело попавшей под лавину россиянки

Сотрудники спасательной службы Грузии обнаружили тело россиянки, которая попала под лавину на горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны.
РИА Новости 02:10
Общество

В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
ToDay News Ufa вчера в 09:59
Политика

Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Московский Комсомолец 14 февраля в 16:29
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Шоу-бизнес

Ксения Собчак шокировала фанатов фотографией с голой грудью

В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак разместила в своем Instagram пикантное фото.
1pnz.ru 14 февраля в 07:44
Гаджеты

Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809

На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
ToDay News Ufa 14 февраля в 19:30
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
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