Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия и Газпром подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

Правительство Белоруссии и Газпром подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Газпрома.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБКвчера в 07:38

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Интерфаксвчера в 05:45

«Газпром» подписал с Минском протокол о ценах на поставки газа

Известиявчера в 06:26

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

РИА Новостивчера в 06:07

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ до 2021 года

Коммерсантъвчера в 06:07

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАССвчера в 06:38

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газетавчера в 06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили о незапланированном отпуске

iReactor вчера в 21:16
Биатлон

Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации

Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Известия 03:56
Политика

МИД КНР назвал США угрозой для Китая

"Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", – поясняет Ван И. В аргумент своих слов он приводит тот факт, что китайский парламент никогда не принимал никаких законов, которые касались бы внутренних дел Соединенных Штатов Америки.
ФАН 00:42
Политика

Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
RT на русском 02:50
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Футбол

«Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу

28-летний Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.
Советский спорт 04:11
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Мой Брянск 04:11
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Популярная механика 13 февраля в 03:10
Общество

Газаров может возглавить московский Театр Сатиры

Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
Известия 01:40
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Музыка

Продюсер «Ласкового мая»: у Шатунова никогда не было прав на песни

News.ru 13 февраля в 11:50
Наука

Рентгеновские лазеры прорвались в аттосекундный диапазон

Подходящие интенсивные импульсы в широком диапазоне частот генерируют так называемые рентгеновские лазеры на свободных электронах, но их длительность до сих пор превышала 10 фемтосекунд (в одной фемтосекунде — 1000 аттосекунд).
Наука и жизнь 12 февраля в 04:44
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына

Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Летидор 13 февраля в 10:43
Общество

Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ

Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении.
REGNUM вчера в 22:41
Общество

Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России

МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Lenta.ru 01:59
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
ТАСС вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Происшествия

Бросившего двоих детей в Шереметьево отца арестовали

Lenta.ru вчера в 21:33
Политика

Киев отверг программу «12 шагов» по прекращению войны в Донбассе

Киев отверг обнародованное накануне на Мюнхенской конференции по безопасности заявление "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе".
Газета.Ru 03:31
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Армия и оружие

В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные

Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску.
Московский Комсомолец 12 февраля в 07:45
Происшествия

На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги

The Penza Post вчера в 03:15
Армия и оружие

Появилось видео перехвата израильских ракет улучшенными средствами ПВО Сирии

Discover24 04:24
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
РИА Новости 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное