Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия и Газпром подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

Правительство Белоруссии и Газпром подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Газпрома.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБК14 февраля в 07:38

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАСС14 февраля в 06:38

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Интерфакс14 февраля в 05:45

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

РИА Новости14 февраля в 06:07

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ до 2021 года

Коммерсантъ14 февраля в 06:07

«Газпром» подписал с Минском протокол о ценах на поставки газа

Известия14 февраля в 06:26

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газета14 февраля в 06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме

Мужчина с ножом 16 февраля напал на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ведомости 02:43
Единоборства

Ян Блахович пообещал нокаутировать Джона Джонса

FightTime.ru 06:33
Происшествия

Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары

Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали.
РИА Новости 04:39
Биатлон

Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

РИА Новости 07:40
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Политика

Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
REGNUM 07:55
Общество

У сбежавшей из Боткинской больницы петербурженки не нашли коронавируса

У петербурженки Аллы Ильиной, которая самовольно покинула инфекционную больницу имени С.П. Боткина, не нашли коронавирус.
Петербургский дневник 07:28
Авто

Компания Cadillac рассказала о новом Escalade для России

Россиянам Escalade предложат с 6,2-литровым 426-сильным двигателем или 3,0-литровым дизельным агрегатом с отдачей 281 л.с. Актуальная версия внедорожника предлагается на российском рынке с 6,2-литровым 426-сильным мотором по цене от 4 990 000 рублей с учетом спецпредложений.
Tvoe-avto.com 03:51
Общество

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Авто

Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7

Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Rusargument 04:20
Армия и оружие

Из Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники

Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию.
Независимая газета 04:50
Фигурное катание

В Японии сняли документальный фильм о жизни Загитовой

Нева Спорт 06:25
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Политика

Минобороны Германии призвала Европу к развитию воли к действию

Европа и особенно Германия должны развить в себе больше воли к действию, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 15 февраля, в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Красная весна 07:02
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия 14 февраля в 17:52
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Политика

Участники встречи по Ливии в Мюнхене учредили международный комитет

Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.
ТАСС 05:58
Происшествия

Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним

Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского арестована за вмешательство в личную жизнь и распространение личной информации о другом лице без его согласия, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.
Интерфакс 05:48
Здоровье

Названы продукты, которые могут вызвать выкидыш

Рацион будущей матери должен быть сбалансированным, но не стоит забывать, что у женщины во время беременности возникают вкусовые извращения.
Shraibikus News 03:14
Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Вести.Ru 05:04
Общество

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

РБК вчера в 14:01
Общество

Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку

Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.
Кубань 24 14 февраля в 02:31
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru вчера в 05:21
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Экономика

Задолженность по зарплате в России увеличилась на 6,5%

По сравнению с 1 января 2020 года задолженность увеличилась на 137,1 млн рублей или на 6,5%. Большая часть средств, по данным Росстата, не выплачена из-за отсутствия средств в организациях.
Псковское агентство информации 14 февраля в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное