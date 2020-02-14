Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия и Газпром подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

Правительство Белоруссии и Газпром подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Газпрома.
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