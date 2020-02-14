Энергетика
iReactorБелоруссия и Газпром подписали протокол о ценах на газ в 2020 году
Правительство Белоруссии и Газпром подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Газпрома.
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Политика
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
Политика
США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на поставки в Китай авиадвигателей, произведенных корпорацией General Electric и французской Safran, так как опасается китайских аналогов.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Авто
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Футбол
Гвардиола намерен продолжить работу в «Ман Сити», несмотря на бан в ЛЧ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намерен продолжить работу с клубом, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию в Лиге чемпионов.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Политика
Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.
Армия и оружие
Эрдоган: заявления США по Сирии не вызывают доверия у Турции
Заявления Соединенных Штатов по Сирии не вызывают доверия у Анкары.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за 15 лет
Футбол
«Ливерпуль» предложил за Вернера 58 млн евро
«Ливерпуль» значительно продвинулся в переговорах по приобретению бомбардира «Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернера.
Общество
На Первом канале показали пародию на Мишустина
Премьер-министра России Михаила Мишустина спародировали в КВН.
Футбол
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
Экономика
Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Японии проблематику мирного договора
Глава японского МИД Тосимицу Мотэги сказал в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что надеется обсудить с ним проблематику заключения мирного договора, передает РИА Новости.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал клубного ЧМ
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Экономика
Евроскептицизм: почему европейская валюта терпит бедствие в 2020 году
Лишь сотых долей цента не хватает европейской валюте, чтобы обновить антирекорд трех последних лет.
Космос
Virgin Galactic начала последний этап испытаний космоплана VSS Unity
Суборбитальный космоплан VSS Unity прибыл на космодром компании Virgin Galactic в штате Нью-Мексико (США) для прохождения последней серии испытаний перед запуском суборбитальных туристических рейсов.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Наука
В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка
Вывод: в метро разных городов мира состав микробных сообществ подчиняется одним и тем же закономерностям.
Политика
Глава МИД Польши призвал ЕС и США объединиться против России
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет собой «серьезную угрозу» и действует «в ущерб интересам Запада» и демократии.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.