Правительство Белоруссии и Газпром подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Газпрома.

Белоруссия и Газпром подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

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