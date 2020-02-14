Энергетика
iReactorБелоруссия и Газпром подписали протокол о ценах на газ в 2020 году
Правительство Белоруссии и Газпром подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Газпрома.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Кино
В российский прокат выходит фильм «Лёд-2»
Мелодрама «Лёд» российского режиссёра Жоры Крыжовникова официально вышла на большие экраны в России.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Футбол
«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Головина
"Монако" победил "Монпелье" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу "Монако".
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Политика
Глава МИД КНР призвал США соблюдать торговые договорённости
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США соблюдать торговые договорённости на фоне вспышки нового типа коронавируса.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Интернет
Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам
Компания Google удалила из Google Play 98% приложений, которые имели доступ к звонкам и сообщениям пользователя.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Гаджеты
Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2
В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Происшествия
Пассажирка такси в Москве напала на водителя
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Игры
Мечты своими руками – релизный трейлер PS4-эксклюзива Dreams
Dreams появится на PS4 14 февраля этого года.
Футбол
«Аякс» подтвердил трансфер Зиеша в «Челси»
Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш перешел в лондонский "Челси", передает Twitter-аккаунт амстердамцев.
Происшествия
В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены
Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Супруги решили взять отпуск на время каникул своих детей, чтобы провести с ними больше времени в неформальной обстановке.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.