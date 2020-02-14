Энергетика
iReactorБелоруссия и Газпром подписали протокол о ценах на газ в 2020 году
Правительство Белоруссии и Газпром подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Газпрома.
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Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Общество
Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Общество
В Петербурге проверят историю с увольнением учителя, читавшего Есенина
Комитет по образованию Петербурга проверит информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы в Курортном районе после того, как он прочитал ученикам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана", сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Биатлон
Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Ранее со ссылкой на источник "Интерфакса" сообщалось о стрельбе в приемном покое психиатрической больницы Ставрополя, в результате которой погиб человек.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Авто
Страховщики поддержали разделение диагностической карты и ОСАГО
Представители госведомств и автостраховщики не исключают отказа от связки сроков действия диагностической карты и страхового полиса.
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Футбол
Лэмпард — о Кепе: не смотрю на стоимость футболистов при выборе состава
Если бы было по-другому, мне пришлось бы выбирать состав с оглядкой на стоимость футболистов.
Политика
Путин призвал сделать выходным день голосования по Конституции
Россиянам сделают дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
В работе приложений Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой
В работе мобильных приложений сервисов для заказа еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой.