ПРАЙМБелоруссия и Казахстан договорились о поставках нефтиБелоруссия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов Минску, сообщило в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.ПРАЙМДокумент был подписан в Нурсултане по итогам переговоров белорусского премьер-министра Романа Головченко и премьера Казахстана Аскара Мамина.Национальная служба новостейОтмечается, что в ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.ПРАЙМВ прошлом году заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что республика заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.Взгляд.руЧитать далееСвернутьНовостной фронтНовостной фронтOilCapital.ruФАННациональная служба новостейСоюзное ВечеЭкономика сегодняНародные новостиГазета.RuNeftegaz.ruРусская ПланетаПодробнее о событииБелоруссия вновь пытается получить нефть из КазахстанаКоммерсантъ15:37Белоруссия и Казахстан договорились о поставках сырья и нефтепродуктовФАН05:30Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктовТАСС05:08Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефтиПРАЙМ04:35Минск и Нур-Султан договорились о поставках нефтиВзгляд.ру04:22Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефтиНациональная служба новостей04:18Соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов подписали Белоруссия и КазахстанЭкономика сегодня04:04Показать ещёОценить89Поделиться