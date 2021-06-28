Власти Петербурга заявили о росте числа молодых пациентов с COVID-19

В Санкт‑Петербурге в третью волну пандемии выросло число молодых пациентов в возрасте 20-40 лет с коронавирусом, которые попадают в стационары, сообщил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».