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Экономика

Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти

Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов Минску, сообщило в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
ПРАЙМ
Документ был подписан в Нурсултане по итогам переговоров белорусского премьер-министра Романа Головченко и премьера Казахстана Аскара Мамина.
Национальная служба новостей
Отмечается, что в ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.
ПРАЙМ
В прошлом году заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что республика заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Взгляд.ру

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Белоруссия вновь пытается получить нефть из Казахстана

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Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов

ТАСС05:08

Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти

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Минск и Нур-Султан договорились о поставках нефти

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Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти

Национальная служба новостей04:18

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