Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти

Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Страны договорились также не реэкспортировать эту нефть.
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Минэнерго Казахстана: параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы

Московский Комсомолец00:11

Минэнерго Казахстана: параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию урегулированы

ТАСС00:01

Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти

Коммерсантъ01:21

Казахстан и Белоруссия согласовали поставки нефти

News.ru01:27

Параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы - Минэнерго Казахстана

ПРАЙМ00:00

Без России не обойтись: Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти

Rusvesna.su01:25
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:33, Ашберн
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РИА Новости вчера в 13:16
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ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

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Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в Китае 15 ноября

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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

REGNUM 23 октября в 13:06
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Mazda представила свой первый электрокар

Накануне автосалона в Токио компания Mazda продемонстрировала свою первую полностью электрическую модель – серийный кроссовер Mazda MX-30.
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
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В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
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Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
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Небензя упрекнул Запад в нежелании помочь восстановлению Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации поинтересовался у представителей западных государств, что делают их страны, чтобы способствовать восстановлению Сирии.
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Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business

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Московский Комсомолец вчера в 08:59
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ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
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Общество

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.
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Call of Duty: Modern Warfare – Продолжительность кампании

Продолжительность варьируется в зависимости от уровня сложности, и желания исследовать окрестности.
Srnsk 00:11
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Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
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«Росатом» опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в Россию

Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил, что Россия вновь стала мировой державой.
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Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»

Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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