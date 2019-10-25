Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Страны договорились также не реэкспортировать эту нефть.

Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти

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