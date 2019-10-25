Энергетика
ИзвестияБелоруссия и Казахстан согласовали новые условия поставки нефти
Казахстан и Белоруссия согласовали текст соглашения о поставке нефти и нефтепродуктов, сообщает сайт Vласть в пятницу, 25 октября.
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Минэнерго Казахстана: параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы
Московский Комсомолец00:11
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Газета.Ru вчера в 18:27
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Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС
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Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане
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Известия вчера в 11:08
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ вчера в 20:38
Здоровье
Более 500 тыс дистанционных ЭКГ сделали в столице с начала года
Более 500 тысяч дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ) сделали врачи московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с начала текущего года.
Москва 24 01:40
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
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Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
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Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
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В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Происшествия
Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми
Известия вчера в 05:46
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Армия и оружие
«Азов» готовит атаки в день приезда Зеленского в Мариуполь, нацисты хотят сменить власть: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Рината Айгистова.
Rusvesna.su вчера в 09:47
Происшествия
Скончался пострадавший от нападения медведя на Курилах мужчина
В лечебном учреждении Южно-Сахалинска скончался 36-летний мужчина, ранее пострадавший в результате нападения медведя на Курильских островах, сообщает АСТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей
В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления.
РИА Новости вчера в 02:36
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева высказалась по поводу болезни Заворотнюк
Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Политика
Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»
Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС вчера в 10:30
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Армия и оружие
В Москве состоится заседание военных ведомств России и Белоруссии
В Национальном центре управления обороной РФ сегодня, 25 октября, состоится заседание совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России.
Евразия Daily 02:39
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече вчера в 09:02
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20