Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с РФ, поскольку транзит казахстанской нефти, если это будет возможно, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию РФ. Думаю, договоримся.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Происшествия Две сбитые на тротуаре женщины скончались от травм в Саратове В больнице Саратова скончались две женщины, которые получили травмы в ДТП 24 октября.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Экономика Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.

Происшествия На рынке Киева взорвали гранату В ночь с 24 на 25 октября в Киеве неизвестный взорвал гранату, сообщает novorosinform.org.

Футбол Сагитову во второй раз сломали нос Новичку «Нижнего Новгорода» нападающему Артуру Сагитову сломали нос в матче 19 тура первенства ФНЛ с «Краснодаром-2» (2:2). Для 19-летнего форварда это уже вторая подобная травма — первую он получил, выступая за «Рубин», который владеет на него правами.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.

Общество Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.

Политика ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.

Политика В Кремле пока не думают о преемнике Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.

Шоу-бизнес Решетова показала свой живот на шестой день после родов Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.

Политика Французский дипломат: Россия вновь стала мировой державой Жан де Глиниасти, сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве в интервью изданию Le Fідаrов сообщил, что Россия снова стала мировой державой, отстаивающей суверенитет государств.

Единоборства Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Общество Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.

Армия и оружие США отправят 500 военных в Сирию Ранее сообщалось, что Белый дом хочет отправить на северо-восток Сирии до 30 танков Abrams.

Происшествия Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края Проверку деятельности регионального лесного министерства совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России.

Армия и оружие Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.