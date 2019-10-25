Экономика
Газета.RuБелоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти
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Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с РФ, поскольку транзит казахстанской нефти, если это будет возможно, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию РФ. Думаю, договоримся.
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