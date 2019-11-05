Политика

Политика СегодняПолитика СегодняБелоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Правительства стран к 1 декабря представят президентам проекты отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, на 19 ноября запланировали союзный Совмин, после которого все время посвятят «дорожным картам».
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Премьеры России и Белоруссии встретятся для обсуждения интеграции

News.ru14:59

Правительства России и Белоруссии представят президентам «дорожные карты» по интеграции

Московский Комсомолец09:19

Планы по интеграции России и Белоруссии покажут президентам до 1 декабря

РБК11:22

«Дорожные карты» по интеграции России и Белоруссии представят к 1 декабря

Известия09:49

«Дорожные карты» по интеграции Белоруссии и России представят к декабрю

РИА Новости09:24

Премьеры России и Белоруссии 19 ноября обсудят в Москве дорожные карты по интеграции

ТАСС13:50

План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

RT на русском09:54
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