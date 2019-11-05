Правительства стран к 1 декабря представят президентам проекты отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, на 19 ноября запланировали союзный Совмин, после которого все время посвятят «дорожным картам».

Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

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