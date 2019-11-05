Политика
ГЛАС.RUПремьеры России и Беларуси обсудят дорожные карты
По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, проекты дорожных карт будут представлены президентам двух стран к 1 декабря. Решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции было принято в декабре 2018 года.
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Правительства России и Белоруссии представят президентам «дорожные карты» по интеграции
Московский Комсомолец09:19
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В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
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Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.
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