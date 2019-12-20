Общество

ИзвестияИзвестияБелоруссия и РФ концептуально договорились о поставках нефти и газа

Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 20 декабря.
Читать в источнике
Комментировать74
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей, а конкретные цены определят в ближайшие дни, сообщает агентство БЕЛТА
.
РБК09:14

Подробнее о событии

Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия концептуально договорились по энергоносителям

ТАСС09:28

Лукашенко заявил о наличии «пары президентских вопросов» с Путиным

Известия10:45

Лукашенко сообщил о концептуальной договоренности с Россией по энергоносителям

Коммерсантъ09:31

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Газета.Ru09:57

Лукашенко заявил о наличии пары проблем с Путиным

РБК09:14

Белоруссия в 2020 году купит у России около 20 млрд кубометров газа

RT на русском08:57

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Lenta.ru08:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Экономика

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 02:21
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
ТАСС 07:40
Политика

Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»

Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Rambler News Service 08:31
Культура

Иван Дорн сыграет в фильме Кирилла Серебренникова

РЕН ТВ 17 декабря в 08:56
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Происшествия

Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
RT на русском 10:43
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости вчера в 07:34
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:41
Космос

Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания

Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
Planet Today 06:06
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес

Пригожин оценил попытки сестры повторить успех Жанны Фриске

По словам продюсера, Наталья не сможет повторить успех Жанны, несмотря на внешнее сходство с сестрой и эксперименты с образом.
ТВ Центр 00:26
Политика

Бывший премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik

Агентство «Россия сегодня» ранее сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства пограничной охраны и полиции прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января следующего года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством "Россия сегодня".
ГЛАС.RU 13:36
Происшествия

Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Газета.Ru 14:32
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru 11:55
Футбол

Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Газета.Ru 11:22
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 13:30
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Кино

Вышел саундтрек к фильму «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Фильм является девятым эпизодом "Звёздных войн" и завершает сагу.
ИА InterMedia 02:26
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Футбол

«Рома» в гостях разгромила «Фиорентину»

«Фиорентина» на своем поле уступила «Роме» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Sportbox.RU 16:44
Шоу-бизнес

Ченнинг Татум расстался с Джесси Джей

39-летний актер Ченнинг Татум и 31-летняя певица Джесси Джей расстались.
Super.ru 04:51
Футбол

Глава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Интерфакс - Россия 03:02
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru 08:58
Общество

МВД предложило повысить штраф за превышение скорости в шесть раз

Штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров в час предлагается повысить примерно в четыре раза: с текущих 1-1,5 тысячи рублей до 4 тысяч.
Газета.Ru 10:26
Футбол

Роналду забил за «Ювентус» в пятом матче подряд

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продлил результативную серию за итальянский клуб до пяти матчей, забив в выездном матче Серии А с «Сампдорией».
Чемпионат 18 декабря в 13:56
Футбол

«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке

RT на русском 15:44
Происшествия

Эксперты оценили оружие «лубянского стрелка»

Эксперты оценили оружие «лубянского стрелка» Евгения Манюрова, который открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ 19 декабря, передает Daily Storm.
Lenta.ru 14:42
Футбол

Артета стал главным тренером «Арсенала»

Спорт-Экспресс 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное