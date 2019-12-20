Общество
ИзвестияБелоруссия и РФ концептуально договорились о поставках нефти и газа
Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 20 декабря.
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Экономика
Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru
Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Культура
Иван Дорн сыграет в фильме Кирилла Серебренникова
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Происшествия
Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Космос
Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания
Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Шоу-бизнес
Пригожин оценил попытки сестры повторить успех Жанны Фриске
По словам продюсера, Наталья не сможет повторить успех Жанны, несмотря на внешнее сходство с сестрой и эксперименты с образом.
Политика
Бывший премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik
Агентство «Россия сегодня» ранее сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства пограничной охраны и полиции прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января следующего года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством "Россия сегодня".
Происшествия
Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Футбол
Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Кино
Вышел саундтрек к фильму «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Фильм является девятым эпизодом "Звёздных войн" и завершает сагу.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Футбол
«Рома» в гостях разгромила «Фиорентину»
«Фиорентина» на своем поле уступила «Роме» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум расстался с Джесси Джей
39-летний актер Ченнинг Татум и 31-летняя певица Джесси Джей расстались.
Футбол
Глава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Общество
МВД предложило повысить штраф за превышение скорости в шесть раз
Штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров в час предлагается повысить примерно в четыре раза: с текущих 1-1,5 тысячи рублей до 4 тысяч.
Футбол
Роналду забил за «Ювентус» в пятом матче подряд
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продлил результативную серию за итальянский клуб до пяти матчей, забив в выездном матче Серии А с «Сампдорией».
Футбол
«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке
Происшествия
Эксперты оценили оружие «лубянского стрелка»
Эксперты оценили оружие «лубянского стрелка» Евгения Манюрова, который открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ 19 декабря, передает Daily Storm.
Футбол