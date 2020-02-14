Энергетика
Газета.Ru«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе "Газпрома".
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