Белоруссия договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА. По его словам, Минск договорился о цене на нефть и газ на выгодных для себя условиях.

С чего всё началось Головченко, чьи слова приводит агентство "БелТА", пояснил, что цена на газ для Белоруссии сохранилась "практически на уровне 2020 года" и ниже почти в два раза "по сравнению со складывающимися мировыми ценами". РЕН ТВ вчера в 08:48