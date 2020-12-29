Белоруссия и Россия договорились о ценах на нефть и газ на 2021 год
Белоруссия договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА. По его словам, Минск договорился о цене на нефть и газ на выгодных для себя условиях.В источнике
С чего всё началось
Головченко, чьи слова приводит
агентство "БелТА", пояснил, что цена на газ для Белоруссии сохранилась "практически на уровне 2020 года" и ниже почти в два раза "по сравнению со складывающимися мировыми ценами".
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