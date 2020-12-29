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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Белоруссия и Россия договорились о ценах на нефть и газ на 2021 год

Белоруссия договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА. По его словам, Минск договорился о цене на нефть и газ на выгодных для себя условиях.В источнике
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КП - Беларусь
С чего всё началось
Головченко, чьи слова приводит
 агентство "БелТА", пояснил, что цена на газ для Белоруссии сохранилась "практически на уровне 2020 года" и ниже почти в два раза "по сравнению со складывающимися мировыми ценами".
РЕН ТВвчера в 08:48
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ТАСС

В Белоруссии заявили, что договорились с РФ по нефти и газу на выгодных для себя условиях

ТАССвчера в 08:25
News.ru

Белоруссия договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год

News.ruвчера в 06:53
Известия

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа на 2021 год

Известиявчера в 07:17
Lenta.ru

Белоруссия оценила договоренности с Россией по нефти и газу

Lenta.ruвчера в 06:55
RT на русском

Белоруссия высказалась о договоре с Россией по поставкам нефти и газа

RT на русскомвчера в 06:54
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Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год

Взгляд.рувчера в 07:45
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Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа на 2021 год

РИА Новостивчера в 06:46
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Стали известны подробности поставок нефти на 2021 год и цена российского газа для Беларуси

КП - Беларусьвчера в 10:07

В ПФР Бурятии объяснили порядок доплаты к социальным пенсиям

Как сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на Отделение ПФР по Бурятии, с 29 и 30 декабря (при досрочной выплате пенсий за 3 января по Почте России, за 6 и 9 января через некоторые банки) и в течение январских праздников, пенсии ниже прожиточного минимума будут выплачены с учетом индексации, но без суммы региональной социальной доплаты.
Восток-Телеинформ22:19