Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение

Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики. В Москве вчера прошли переговоры представителей Роспотребнадзора и белорусской санэпидслужбы при Минздраве.