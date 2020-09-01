Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
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Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики. В Москве вчера прошли переговоры представителей Роспотребнадзора и белорусской санэпидслужбы при Минздраве.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
Минтранса РБ, "представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь".
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