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РИА Новости
РИА Новости

Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение

Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики. В Москве вчера прошли переговоры представителей Роспотребнадзора и белорусской санэпидслужбы при Минздраве.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
 Минтранса РБ, "представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь".
Российская газета08:30
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Минск заявил о договоренности поэтапно возобновить транспортное сообщение с Россией

Интерфакс08:35
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Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение

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ТАСС

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

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Коммерсантъ10:45
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Белоруссия и Россия пока не определили сроки возобновления сообщения

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Lenta.ru

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